رئيس الجمهورية يعزي الشعب العراقي بذكرى أربعينية الإمام الحسين ع

2020/10/08 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط متهماً متلبساً بالرشوة

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية،اليوم الأربعاء،ضبط متهم متلبس بالرشوة، مبينة أنه ساوم أحد المُستثمرين مدعياً مقدرته على إصدارِ إجازاتٍ لإنشاء معامل في محافظة النجف.

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