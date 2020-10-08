البنك الدولي يدعو لتحرك عالمي عاجل لوقف التهديدات التي تعوق الحد من الفقر

2020/10/08 | 11:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال البنك الدولي ان جهود إنها الفقر تواجه الآن أسوأ انتكاسة لها على الإطلاق.بعد ان شهدت معدلات الفقر المدقع انخفاضا مطردا على مدى 25 عاما تقريبا.وتُعزى هذه الانتكاسة إلى حد كبير إلى تحديات رئيسية- تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) والصراعات وتغير المناخ- التي تواجه جميع البلدان، ولاسيما تلك التي تضم أعداداً كبيرة من […]

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