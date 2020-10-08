بسبب الحظر الأميركي على هواوي.. ارتفاع كبير في أرباح سامسونغ

2020/10/08 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أرباح سامسونغ إلكترونكس في الربع الثالث 58 في المئة وهو أعلى مستوى في عامين، لتفوق تقديرات المحللين، إذ عززت قيود أميركية على هواوي الصينية مبيعات الشركة الكورية الجنوبية التكنولوجية العملاقة.

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