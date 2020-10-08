الخارجية الفرنسية تعلن تأجيل المؤتمر الدولي الخاص لمساعدة لبنان

2020/10/08 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، سيعقد في تشرين الثاني وليس في تشرين الأول.وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إن “اجتماعا لتقديم مساعدة … Readmore

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