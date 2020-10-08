تعرف على سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق العراقية اليوم

2020/10/08 | 11:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي لهذا اليوم الخميس 8-10-2020:

بغداد – السعر في بورصة الحارثية

123,700

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

123,250

124,250

——————————

اربيل

123,750

—————

الموصل

123,800

—————

السليمانية

123,775

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دهوك

123,800

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كركوك

123,850

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الدولار يتوفر في المحافظات المذكورة في البورصات حصراً وللكميات الكبيرة دفتر فاكثر

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