متظاهرو بابل يقدمون الخدمات لزائري أربعينية الإمام الحسين (فيديو)

2020/10/08 | 11:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

رصدت كاميرا "ناس" تقديم متظاهري محافظة بابل للخدمات اللازمة لزائري الأربعينية، حيث نظموا مبادرة بذلك، مؤكدين أنهم استلهموا حراكهم و"ثورتهم" من مسيرة الإمام الحسين.

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