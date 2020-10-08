سائرون لوزير المالية: البرلمان لا يتحمل سوء إدارتك

2020/10/08 | 11:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..وجه لنائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصـي، الخميس ، رسالة نقد شديدة اللهجة لوزير المالية علي علاوي، مخاطبا إياه بالقول: “أنت الوزير وانت الملام الأول ومجلس النواب لا يتحمل سوء إدارتك للسياسة المالية”.وقال المكصوصي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزير المالية يحاول تبرير كمية الفشل الذريع في إدارة دفة الوزارة للتعامل مع الازمة المالية التي عصفت بالبلاد”.وأضاف ان “عجز وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد يعكس حجم الخطر المحدق جراء السياسات المالية الخاطئة”.وأشار المكصوصي إلى أن “تقاعس الوزير عن اداء مهامه بالصورة المطلوبة معتقدا ان بوابة الخروج من الأزمة هي الإقتراض مرة أخرى”.



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