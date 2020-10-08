عقوبات أميركية جديدة على القطاع المالي الإيراني

2020/10/08 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، ضمن حملة الضغوط القصوى على النظام الإيراني.

وأفادت وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة على الصناعة المالية الإيرانية، مبينة أن هذه الخطوة ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، وتمنعها من الدخول في القطاع المالي العالمي.

تأتي هذه الخطوة عقب أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران والذي قوبل برفض معظم أعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم روسيا والصين.

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