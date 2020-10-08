بالارقام.. 940 مليار دينار شهرياً لسد العجز في مؤسسات الدولة حتى المنتجة منها

2020/10/08 | 11:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية عن حجم المبالغ المصروفة شهرياً لوزارات ومحافظات الدولة لسد العجز فيها.

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