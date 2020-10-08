إعلان نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين

2020/10/08 | 11:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة العمليات المشتركة نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام..يتبع

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