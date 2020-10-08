لجنة الزراعة “غاضبة” بعد قيام كربلاء بقتل الاف الاسماك بمياه الصرف الصحي

2020/10/08 | 11:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية اهمية المحافظة على الثروة السمكية والابتعاد كليا عن تلوث المياه الحاضنة لها.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي إن “ما حصل من هلاك لكميات ليست بالقليلة من الاسماك في بحيرة الرزازة في كربلاء سببه عدم اكتراث المعنيين بايجاد طريقة لصرف مياه الصرف الصحي بدلا من صرفها في البحيرة والتي ادت لخسارة كبيرة “.

واضاف ان “كربلاء المقدسة تشهد سنويا توافد الملايين للزيارة المقدسة وكان من المفروض للمعنيين فيها اقامة مشاريع للصرف الصحي بدلا من صرفها للبحيرة والتي تحوي منتج محلي مهم من الثروة السمكية”.

ودعا الشمري الى “الاسراع باقامة المشاريع الخاصة بذلك بدلا من الاعتماد على ماموجود والتسبب باضرار كبيرة للاقتصاد الوطني”.

#العراق نفوق الآلاف الأسماك في مبزل الرزازة بسبب تحويل مجاري الصرف الصحي أثناء زيارة الأربعينية.



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— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa9Dl5ai9) October 7, 2020

نفقت الاف من الاسماك في بحيرة الرزازة الواقعة بين محافظتي كربلاء والانبار.

واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، اعداد هائلة من الاسماك النافقة وهي تغطي سطح مبزل الرزازة بمنطقة بدعة شريف.

وقال مصدر إن ذلك جاء بسبب توجيه مجاري محافظة كربلاء نحو البحيرة وتسبب بتسمم الأسماك.

وبحيرة الرزازة، عبارة عن مسطح مائي واقع بين محافظتي الأنبار وكربلاء.

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