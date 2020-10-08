عمليات نينوى للحشد الشعبي تنتشر في مناطق السهل لتأمين مراسيم الاربعينية

2020/10/08 | 11:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..انتشرت قوات الحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد، الخميس، في مناطق سهل نينوى لتأمين أجواء مراسيم احياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 30 واللواء 33 بالحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد بدأت، اليوم، انتشارا أمنيا كثيفا بالتعاون مع القوات الأمنية لتأمين مراسيم احياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في سهل نينوى”.وأضاف، أن “قوات الحشد تولت تأمين المواكب الحسينية والمزارات والأماكن التي يقصدها الزوار لاحياء هذه الشعيرة المقدسة”، مبينا أن “القوات تولت أيضا تأمين مقام الإمام الرضا (ع) وبقية المقامات المقدسة التي يقصدها الاف الزوار في مثل هذه المناسبات”.



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