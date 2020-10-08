أساسيات الوقاية من سرطان الثدي - مصعب قاسم عزاوي

2020/10/08 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي يعتبر سرطان الثدي واحداً من النماذج الأشيع للسرطانات التي تصيب النساء، وبمراحل عمرية مختلفة، وبشكل متزايد الكم ومضطرد النوعية.



ويعد معدل الوفيات الناجم عن هذا النوع من السرطانات مرتفعاً بشكل كبير، وبشكل مؤلم في كثير من الحالات لتأخر الكشف عنه إلى مراحل عصية على العلاج يكون فيها السيف قد سبق العذل.ويجدر بنا الإشارة هنا إلى نسبة إحصائية مؤلمة جداً، وتوضح بأن واحدة من كل تسع نساء يطورن حالة س ......





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