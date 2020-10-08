2020/10/08 | 12:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يعلن نجاح خطة النقل الخاصة بزيارة الاربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يعلن نجاح خطة النقل الخاصة بزيارة الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).