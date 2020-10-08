العراق يمثل سوقًا لنصف أموال الصادرات التركية خلال العام الحالي

2020/10/08 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداحتل العراق، المركز الأول، بقائمة الدول المستوردة للسلع والبضائع من تركيا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2020.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى 6 دول مجاورة، 10 مليارات و800 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب معطيات التجارة الخارجية التي أعدتها هيئة الإحصاء التركية، بالتعاون مع وزارة التجارة، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى العراق، إيران، اليونان، جورجيا، سوريا وبلغاريا، 10 مليارات و802 مليون دولار منذ مطلع 2020 وحتى نهاية أيلول الماضي.

وسجلت صادرات تركيا للبلدان المذكورة تراجعاً بواقع مليار و600 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي، 12 مليارا و441 مليون دولار.

واحتل العراق المركز الأول في استيراد الصادرات التركية، بـ5 مليارات و15 مليونا و967 ألف دولار، تلته بلغاريا بمليار و738 مليون و643 ألف دولار واليونان بمليار و241 مليون و788 ألف دولار، فيما احتلت سوريا المركز الأخير بـ670 مليون و985 ألف دولار.

واحتلت منتجات المواد الكيميائية المركز الأول كأكثر مواد صدّرتها تركيا، خلال التسعة الأشهر الاولى من العام الجاري، إلى الدول الست المذكورة، بقيمة مالية بلغت مليار و769 مليون و 94 ألف دولار.

واحتلت منتجات الحبوب والبقول والبذور المركز الثاني بقيمة مليار و295 مليون و930 ألف دولار، فيما احتلت منتجات الأثاث المركز الثالث بقيمة 984 مليونا و677 ألف دولار.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى العالم خلال تسعة أشهر، بلغ 118 ملياراً و355 مليون دولار.

وخلال آب الماضي، بلغت قيمة الصادرات التركية الإجمالية، 12 مليارا و464 مليون دولار، فيما بلغ حجم الواردات إلى تركيا خلال نفس الشهر، 18 ملياراً و742 مليون دولار.

يذكر أن العراق قرر مع بدء انتشار فيروس كورونا غلق منافذه الحدودية، باستثناء التبادلات التجارية، واستيراد السلع والبضائع الضرورية.

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