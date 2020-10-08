ذي قار تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/08 | 12:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر طبي، الخميس، بان دائرة صحة محافظة ذي قار، سجلت 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ”تقدم” إن “دائرة صحة محافظة ذي قار سجلت 27 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا”.

وأوضح أن “الحالات تم تسجيلها في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

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