عالية نصيف تجدد مطالبتها بالتحقيق في قضية مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام

2020/10/08 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها

للحكومة متمثلة برئيس الوزراء وديوان

الرقابة المالية وهيئة النزاهة

بالتحقيق في قضية مزرعة الشاي التي

يمتلكها العراق في فيتنام والتي كانت

ومازالت مشروعاً للفساد .

وقال

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