تصفيات كأس العالم تشهد اليوم مواجهات نارية

2020/10/08 | 12:35 - المصدر: عين العراق

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في اطار تصفيات كاس العالم تشهد اليوم مواجهة نارية بين الارغواي وتشيلي في اطار الجولة الاولى المؤهلة لكاس العالم لقارة امريكا الجنوبية .

ضمن نفس التصفيات يواجهة البارغواي بيرو ضمن الجولة الاولى .

وانضم النجمان أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز، إلى مران المنتخب التشيلي الأول، استعدادا لمباراة أوروجواي.انته

في اطار تصفيات كاس العالم تشهد اليوم مواجهة نارية بين الارغواي وتشيلي في اطار الجولة الاولى المؤهلة لكاس العالم لقارة امريكا الجنوبية .

ضمن نفس التصفيات يواجهة البارغواي بيرو ضمن الجولة الاولى .

وانضم النجمان أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز، إلى مران المنتخب التشيلي الأول، استعدادا لمباراة أوروجواي.انتهى

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