نينوى تؤكد تسلمها 40 مليارا من المالية لإعادة إعمارها

2020/10/08 | 12:36 - المصدر: NRT عربية

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إعادة إعمار الموصل

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت محافظة نينوى، الخميس، عن تسلمها 40 مليار دينار كدفعة اولى من وزارة المالية لاعادة الاعمار، مؤكدة انه خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم تنفيذ بعض المشاريع.

وقال معاون المحافظ لشؤون الاعمار عبد الوهاب سلطان، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 8 تشرين الأول 2020، إن "المبلغ الذي تم تخصيصه ضمن خطة استقرار محافظة نينوى، هو100 مليار لعام 2020"، مبينا أن "وزارة المالية مولت محافظة نينوى مبلغ 40 مليار كدفعة أولى، أما الدفعة الثانية ستسلم إلى المحافظة خلال أقل من شهر".

وأضاف أن "المرحلة الحالية هو إجراء الكشوفات الخاصة بهذه المشاريع، التي تشمل مشاريع البلدية، والبلديات، والطرق، والتطوير الريفي، وتجهيز أجهزة طبية للصحة، وشبكات الماء والمجاري"ن موضحا انه خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم تنفيذ هذه المشاريع.

وأشار إلى أن "هنالك خطة لإنشاء ما يقارب 100 مدرسة من القرض الصيني، حيث أن حصة نينوى تتراوح من 70 الى 100 مدرسة ضمن هذه الخطة، ومبالغ هذه المشاريع جاهزة للتنفيذ".

ر.إ

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