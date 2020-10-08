دراسة طبية: الإصابة بكورونا تؤدي إلى “العقم” لدى الذكور

2020/10/08 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت دراسة طبية جديدة من أن الإصابة بفيروس كورونا قد تؤدي الى الإصابة بالعقم لدى الذكور.

وأكدت الدراسات ان الإصابة تخفض مستوى الخصوبة لدى الذكور، حيث يعاني المصابون بحالات معتدلة، من انخفاض بنسبة خمسين في المئة في حجم الحيوانات المنوية وتركيزها وحركتها، حتى بعد ثلاثين يوما من تشخيص المرض.

ولم تؤكد الدراسات حتى الآن ما إذا كانت تأثيرات فيروس كورونا المستجد على نوعية الحيوانات المنوية وكميتها مؤقتة أو دائمة داعية الذكور المصابين بالمرض، الى اجراء فحص بعد ستة أشهر من التعافي، لمعرفة حجم الضرر.

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