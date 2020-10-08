2020/10/08 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضرار جائحة كورونا بدأت تظهر بشكل أوضح وأشمل، مع تقرير للبنك الدولي يقدر أن ما بين 88 مليون و114 مليون شخص حول العالم أصبحوا في فقر مدقع، وهذه تقديرات يصدرها البنك كل عامين وتشير بياناتها لمستوى الفقر العالمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسوأ هبوط منذ التسعينات.. كورونا تدفع 100 مليون إلى "الفقر المدقع") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسوأ هبوط منذ التسعينات.. كورونا تدفع 100 مليون إلى "الفقر المدقع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).