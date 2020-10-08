الكشف عن عدد المواكب العراقية والخارجية المشاركة في الاربعين.. أي المحافظات هي الأعلى بعدد المواكب؟

2020/10/08 | 12:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف قسم المواكب والهيئات الحسينية في العتبتين الحسينية والعباسية الخميس، عن مشاركة ٣٢ الف موكب لخدمة زائري الاربعينية بجميع محافظات البلاد.

وقال رئيس القسم رياض نعمة السلمان، ان “المواكب التي قدمت الخدمات لزائري الأربعين في جميع المحافظات بلغت ٣٢ ألف موكب، ١٠٣٤٩ منها قدمت خدماتها ضمن الحدود الادارية لمحافظة كربلاء”.

وأضاف السلمان أن “أكثر المحافظات بعدد المواكب الخدمية والعزائية والتي قدمت خدماتها في كربلاء محافظة بغداد ب٢٨٠٠ موكب وهيئة خدمية”.

واشار الى انه “وبسبب الظروف الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا لم تدخل العديد من المواكب العربية والاجنبية ولم تدخل سوى ٥ مواكب من لبنان، وموكب من سوريا، وموكب من الكويت وموكب من باكستان”.

من جانب اخر، اعلن قسم الاعلام في العتبة الحسينية المقدسة، الخميس، عن مشاركة ٥٠٠ صحفي من ١٠٠ وسيلة إعلامية مختلفة لنقل وقائع زيارة الاربعين في كربلاء.

وقال رئيس القسم علي شبر، ان “اكثر من ٥٠٠ صحفي يعملون في اكثر من ١٠٠ وسيلة اعلامية توزعت بين الفضائيات والإذاعات والوكالات شاركوا في نقل مجريات زيارة الاربعين المليونية في كربلاء”.

وأضاف شبر ان “صحن العقيلة زينب احتضن ١٦ عجلة للنقل الخارجي، فيما وفرت العتبة الحسينية خدمة الإنترنت للصحفيين بالقرب من عجلات النقل الخارجي (SNG) لمساعدتهم في رفع المواد الإعلامية لمؤسساتهم”.

واشار الى ان “العتبة الحسينية المقدسة وفرت فندقا للصحفيين بالاضافة الى الدعم اللوجستي”، مؤكدا ان “هذه الزيارة افتقدت الى الصحفيين الاجانب بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا”.

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