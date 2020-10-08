2020/10/08 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- سرى جياد/ عزى السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي والسفير التركي فاتح يلدز الشعب العراقي بمناسبة ذكرى اربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وقال هيكي في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر تابعتها المستقلة اتقدم بالتعازي الحارة إلى الشعب العراقي والعالم الإسلامي في ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام متمنيا للزوار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفيري بريطانيا وتركيا بالعراق يقدمان تعازيهما بذكرى أربعينية الإمام الحسين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفيري بريطانيا وتركيا بالعراق يقدمان تعازيهما بذكرى أربعينية الإمام الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).