بالانفوجرافك .. تطورات اصابات كورونا عالميا واعداد الفقراء نتيجة الوباء

2020/10/08 | 12:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد إصابات كورونا عالمياً تقترب من 36.5 مليون إصابة ، والبنك الدولي يحذر من زيادة أعداد الفقراء بشكل كبير جداً “.

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