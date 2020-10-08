البرلمان التركي يصادق على منح حكومة اردوغان صلاحية شن عمليات عسكرية عبر الحدود مع العراق وسوريا

2020/10/08 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …صادق البرلمان التركي على منح حكومة اردوغان صلاحية شن عمليات عسكرية عبر الحدود العراقية والسورية مع تركيا .وذكر تقرير لصحيفة احوال التركية أن ” الاقتراح الذي قدمته حكومة رجب طيب أردوغان ، يسمح للجيش التركي بتنفيذ عمليات عبر الحدود في شمال العراق وسوريا لمدة عام آخر – من 30 تشرين الاول من عام 2020 إلى 30 تشرين الاول من عام 2021 “.واضاف أن ” حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي ، بالإضافة إلى الشريك الأصغر لحزب العدالة والتنمية ، وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف ايدوا الاقتراح بينما عارض حزب الشعب الديمقراطي الموالي للاكراد المقترح “.وتابع أن تركيا نفذت ثلاث عمليات عبر الحدود في سوريا التي مزقتها الحرب منذ عام 2016 مستهدفة القوات الكردية التي تعتبرها تهديدات وجودية بسبب صلاتها بالتمرد على أراضيها، فيما شنت الطائرات التركية بانتظام غارات جوية على شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني ، ومقره في سلسلة جبال قنديل في العراق.



كما أرسلت أنقرة أحيانًا جنودًا أتراكًا عبر الحدود للقيام بمهام قصيرة”.يذكر أن ” البرلمان التركي صادق ايضا على اقتراح لتمديد انتشار القوات التركية في لبنان لعام آخر كجزء من القوة المؤقتة للأمم المتحدة، حيث يمدد الاقتراح فعليًا فترة بقاء الجنود الأتراك حتى 30 تشرين الاول من عام 2021 “.



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