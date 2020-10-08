يد الفتوة تستعد للدوري الممتاز بتجديد عقود 12 لاعباً

2020/10/08 | 12:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن نادي الفتوة الرياضي، تجديد عقود 12 لاعباً استعداداً لمنافسات الدوري الممتاز.

وقال مشرف فريق اليد خالد هذال في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة الإدارية لنادي الفتوة، جددت التعاقد مع لاعبي الفريق المشارك في الدوري العراقي لكرة اليد للموسم 2021-2020”.

وأوضح ان “اللاعبين هم كل من: عمار هذال وأشرف مؤيد وبلال عبد الكريم وكرم طارق وعلي منير وعمر صباح وعلي هذال ومصطفى باسم ووليد هذال وعمر منير وعمار عبد الجبار وخبيب احمد”.

يذكر ان دوري البد الممتاز سينطلق في الأول من تشرين الثاني المقبل.



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