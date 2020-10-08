2020/10/08 | 12:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تعلن استحداث 7 كليات و20 قسما وفرعا في الجامعات استعدادا للعام الدراسي 2021/2020

عملا بخطة العام الدراسي المرتقب 2021/2020 واستعدادا لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلبة من خريجي المرحلة الإعدادية وتشخيصا للمتطلبات العلمية التي تفرضها سياقات خدمة المجتمع تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحداث 20 قسما وفرعا وسبع كليات جديدة في خمس عشرة جامعة في مختلف مناطق بلدنا العزيز.

وحرصا على رفع مستوى الخدمات التعليمية المتنوعة بالتزامن مع برامج التعليم المدمج التي ستمكن مؤسساتنا من توسيع طاقاتها الاستيعابية وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب على استحداث كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة كربلاء وكلية تكنولوجيا المعلومات وكلية التمريض وكلية الصيدلة وكلية القانون في جامعة نينوى والكلية التقنية /الشطرة في الجامعة التقنية الجنوبية والكلية التقنية الصحية والطبية في الجامعة التقنية الشمالية.

وعلى صعيد الأقسام والفروع فقد استحدث قسما اقتصاديات النفط والغاز وإدارة المشاريع في جامعة البصرة للنفط والغاز وقسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة سومر وقسم تقنيات الإدارة الصحية في المعهد التقني / الديوانية وقسم تقنيات المختبرات الطبية في المعهد التقني / السماوة بجامعة الفرات الأوسط التقنية وقسم التربية الإسلامية في كلية التربية الأساسية وقسم الفيزياء في كلية التربية بجامعة ميسان وقسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية في الكلية التقنية / الموصل وقسم الإدارة القانونية في المعهد التقني / الدور وفرعا محطات القدرة وتقنيات الطاقة المتجددة وقسم تقنيات التبريد والتكييف في الكلية التقنية الهندسية / كركوك بالجامعة التقنية الشمالية وقسم هندسة الوقود والطاقة في الكلية التقنية الهندسية / بغداد وقسم المختبرات الطبية في المعهد التقني / الصويرة بالجامعة التقنية الوسطى وقسم الادلة الجنائية في كلية العلوم بجامعة الكرخ للعلوم وقسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بالجامعة العراقية وقسم الاقتصاد وقسم المحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بابل وقسم التقنيات الإحيائية في كلية العلوم التطبيقية بجامعة سامراء وقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيك في كلية الهندسة بجامعة المثنى.

وتجدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزام وجهوزية مؤسساتها الجامعية كافة لاستقبال طلبتها في الدراسات الأولية للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في السادس من كانون الأول المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن استحداث 7 كليات و20 قسما وفرعا في الجامعات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن استحداث 7 كليات و20 قسما وفرعا في الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).