بشأن المناطق المتنازع عليها.. البيشمركة تكشف تفاصيل تفاهماتها مع العمليات المشتركة

2020/10/08 | 12:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، تفاصيل تفاهماتها مع قيادة العمليات المشتركة بشأن المناطق المتنازع عليها.

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