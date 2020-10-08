صرف الرواتب بعد

2020/10/08 | 12:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتخيم الحيرة على الأوساط الشعبية والبرلمانية على حد سواء، بعد أن فاجئ وزير المالية علي علاوي الجميع بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيلول/سبتمبر عقب تأكيدات سابقة بعدم توفر الأموال الكافية في بيان يرقى لأن يكون "إعلان إفلاس" صريح.

وسط التوترات وتصاعد الاتهامات والتوقعات المخيفة، أعلنت وزارة المالية بشكل مفاجئ في 6 تشرين الأول عن إطلاق رواتب الموظفين

وبعد جولة توترات بين الحكومة ولا سيما وزارة المالية من جهة، وبين مجلس النواب من جهة أخرى، على خلفية حصر وزارة المالية مسألة صرف رواتب أيلول/سبتمبر بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المالية البرلمانية محاولات لـ"التنصل عن المسؤولية" وإحراج البرلمان أمام الشعب، مؤكدة أن توفير الرواتب مسألة مختصة بالسلطة التنفيذية وأن البرلمان غير مسؤول عنها.

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وفي بيان سابق، تتبعت وزارة المالية كمية الأموال الداخلة إلى الخزينة وما صرف منها خلال الأشهر السابقة من العام الحالية لتخلص إلى أن المتبقي في خزينتها لا يتجاوز الـ1.8 تريليون دينار، ما يعني أن الوزارة تحتاج لـ5 تريليون دينار إضافي لكي تتمكن من صرف الرواتب البالغة 7 تريليون دينار شهريًا.

ووسط التوترات وتصاعد الاتهامات والتوقعات المخيفة، أعلنت وزارة المالية بشكل مفاجئ في 6 تشرين الأول/أكتوبر، عن إطلاق رواتب الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول/سبتمبر سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر والأيام التالية".

وبحسب البيان فإن الوزارة أشارت إلى أنها "ملزمة بالإيفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من أجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية"، منوهة إلى أن "الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا".

الإعلان المفاجئ لوزارة المالية أطلق مجموعة تساؤلات وعلامات استفهام حول كيفية صرف الرواتب بعد جولة إعلانات وتأكيدات عن عدم توفر الأموال، وما إذا كانت ادعاءات المالية عن انعدام السيولة حقيقية ومصدر الأموال التي حصلت عليها الوزارة لصرف الرواتب.

البرلمان "حائر"

عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر أعلن عن تحرك برلماني لاستضافة وزير المالية علي علاوي لمعرفة مصدر تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول/سبتمبر.

وقال كوجر، في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إنه "لغاية الآن لا نعرف من أين جاءت الحكومة العراقية برواتب الموظفين، خصوصًا أن وزير المالية علي علاوي، رهن توزيع الرواتب بموافقة البرلمان العراقي على قانون الاقتراض".

وأضاف أن "هناك صلاحيات لوزير المالية العراقي، حسب قانون الإدارة المالية، فيمكن له العمل بـ(مستند الخزينة)، وعن طريق هذا الإجراء يمكن له سحب الأموال من مدة يوم إلى 90 يومًا، قابل للتجديد إلى 180 يومًا، ويأخذ القرض الذي يريده من الداخل، وفي نفس الوقت يقدم قانون الاقتراض إلى مجلس النواب أو قانون الموازنة ويتم تشريعه وتنتهي الأزمة، لكن هو لم يفعل ذلك ولهذا ربما لجأ إلى صلاحيته في العمل بمستند الخزينة".

وأوضح كوجر أنه "مع بداية عودة جلسات مجلس النواب العراقي، سيتم استضافة وزير المالية علي علاوي، لمعرفة من أين جاءت الحكومة العراقية برواتب الموظفين، وإذا كانت متوفرة لديها سيولة نقدية، لماذا تأخرت في توزيعها، وثم سيكون للبرلمان موقف".

هل تمتلك الوزارة الأموال؟

في ورقة تكشف عن قيمة التزامات وزارة المالية إلى البنك المركزي، أظهرت ارتفاع الدين الذي بذمة وزارة المالية إلى البنك نحو 5 تريليونات إضافية في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.

وتظهر الوثيقة التي اطلع عليها "ألترا عراق" بلوغ التزامات وزارة المالية إلى البنك المركزي في 31 آب/أغسطس الماضي إلى أكثر من 30 تريليون دينار، ارتفاعًا عن قيمته في 31 تموز/يوليو البالغة 25 تريليون دينار.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي وفي حديث لـ"ألترا عراق"، أكد عدم إمكانية الحكومة الاقتراض دون الرجوع إلى البرلمان، مبينًا أنه "لا يمكن للحكومة أن تقترض إلا بقانون".

وأشار المرسومي إلى أنه "حسب معلوماتي الخاصة فإن الرواتب قد أطلقت من حساب وزارة المالية"، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

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كيف ستنتهي أزمة رواتب الموظفين؟

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