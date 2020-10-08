PUKmedia يتمنى الشفاء العاجل للكاتب والصحفي ستران عبدالله

2020/10/08 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمنى موقع PUKmedia للكاتب والصحفي، وعضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الشفاء العاجل، من فايروس كورونا المستجد.

باسم كوادر موقع PUKmedia، نتمنى الشفاء العاجل للقيادي والكاتب والصحفي ستران عبدالله، مبتهلين الى الله عز وجل ان يشفيه ويعافيه ويعود سريعا الى مهام عمله ونشاطاته.

وكان الكاتب والصحفي ستران عبدالله قد اعلن اليوم، اصابته بفايروس كورونا، مؤكدا ان صحته مستقرة.

اسرة PUKmedia‌

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