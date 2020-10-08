شيء عن سينما هوليود الكلاسيكية

2020/10/08 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سينما هوليوود الكلاسيكية هو مصطلح صاغه ديفيد بوردويل وجانيت ستايجر وكريستين طومسون في دراستهم الأساسية التي تحمل الاسم نفسه.

في هذه الدراسة أجرى المؤلفون تحليلًا شكليًا لاختيار عشوائي من 100 فيلم هوليوود من عام 1917 إلى عام 1960، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه خلال هذه الفترة تطور أسلوب سينمائي مميز أطلقوا عليه اسم أسلوب هوليوود الكلاسيكي، علاوة على ذلك ادعى المؤلفون أن هذا الأسلوب أصبح نموذجيًا بسبب الهيمنة العالمية لسينما هوليوود.

كان الادعاء الأكثر إثارة للجدل للمؤلفين هو أن صانعي الأفلام في أي مكان يواجهون بشكل أساسي الاختيار بين بديلين، إما أنهم يستسلمون لأسلوب هوليوود الكلاسيكي ويتبعون مثاله، أو يثورون ضده ويحاولون تخريب قواعد هذا الأسلوب بوعي.

ربما تكون القصة التي تم تسميتها بشكل صحيح fabula و syuzhet، تشير إلى جميع الجمهور الذي يستنتج الأحداث التي تحدث في التلخيص على أساس ما تعرضه الحبكة - الأحداث التي يتم تقديمها مباشرة في الفيلم.



يشكل ترتيب هذه الأحداث ومدتها وتحديدها، وكذلك العلاقة بينها عناصر من الحبكة.



تكون القصة دائمًا أكثر شمولاً من الحبكة حتى في الدراما الأكثر وضوحًا ولكن بعض الأنواع، مثل فيلم نوير والإثارة، تتلاعب بعلاقة القصة والحبكة لأغراض درامية.

PUKmedia / ترجمة واعداد: زيد محمود ‌

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