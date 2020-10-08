2020/10/08 | 12:53 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحداث 7 كليات و20 قسماً وفرعاً في الجامعات العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/08 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استحداث 7 كليات و20 قسماً وفرعاً في الجامعات العراقية) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استحداث 7 كليات و20 قسماً وفرعاً في الجامعات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).