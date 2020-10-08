ديالى.. رجل مسن ينتحر شنقاً داخل منزله

2020/10/08 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

شهدت محافظة ديالى، الخميس (8 تشرين الأول 2020)، تسجيل حالة انتحار ثانية خلال 24 ساعة، لرجل مسن يعاني أمراضاً نفسية.

وقال مصدر محلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رجلا مسناً أقدم على الانتحار شنقاً في منزله شمال شرقي محافظة ديالى".

واضاف، ان "حالة الانتحار هي الثانية من نوعها خلال الساعات 24 الماضية في ديالى بعد انتحار فتاة يوم امس في قرية زراعية قرب بعقوبة".

وكانت ديالى سجلت اكثر من 40 محاولة انتحار خلال العام الجاري انتهى اكثر من نصفها بالوفاة فيما تم انقاذ الآخرين.

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