2020/10/08 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

وجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،وزارتي التجارة والزراعة بايقاف الدعم المقدم للفلاحين المتجاوزين على الخطة الزراعية الصيفية، بينما أوعز إلى وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لفصل المغذيات الرئيسة لمحطات الضخ المتجاوزة على مغذيات المجمعات السكنية.

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الخميس، ،أن " الكاظمي وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية بشكل طارئ خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن التجاوزات على الخطة الزراعية الصيفية 2020 ،وجَّه بقيام وزارتي التجارة والزراعة بعدم تقديم الدعم بشأن (الأسمدة و البذور، والمبيدات)، وكذلك القروض، إضافة إلى عدم تسلُّم المحاصيل من المتجاوزين على الخطة الزراعية الصيفية لهذا العام/ 2020، واعتماد ذلك ضمن الخطة الشتوية القادمة".

واضاف ،أن " الكاظمي وجَّه وزارة الكهرباء أيضاً بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية بفصل المغذيات الرئيسة لمحطات الضخ المنصوبة على أعمدة الأنهر الرئيسة عن مغذيات المجمعات السكنية، لضمان التوزيع العادل للحصص المائية عملاً بمبدأ المراشنة، بالتنسيق مع تقديم الدعم من وزارتي( الدفاع، الداخلية) لإزاله التجاوزات باشكالها كافة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجِّه بعدم تسلُّم المحاصيل من المتجاوزين على الخطة الزراعية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجِّه بعدم تسلُّم المحاصيل من المتجاوزين على الخطة الزراعية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).