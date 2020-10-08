2020/10/08 | 13:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة …حطمت نائبة المرشح الديمقراطي جو بايدن كمالا هاريس نائب الرئيس الامريكي مايك بنس في المناظرة التي جرت بينهما حيث انتقدت ادارة ترامب لسجلها السيء في الادارة والاقتصاد.ونقل موقع روستوري في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن هاريس قولها في المناظرة إن ” الولايات المتحدة خسرت الحرب التجارية مع الصين ، لأن ما حدث هو خسارة امريكا لـ 300 الف وظيفة صناعية وعانى المزارعون من الإفلاس بسبب ذلك”.واضافت ” نحن نعيش حاليا حالة من الركود الاقتصادي في التصنيع بسبب ذلك ، وعندما ننظر الى الوضع الذي نحن فيه الان فان هناك تقديرات بأنه بحلول نهاية فترة هذه الإدارة سيكون المزارعين قد فقدوا وظائف أكثر من أي إدارة رئاسية أخرى تقريبًا “.وتابع أن ” الناس في الولايات المتحدة حائرون في كيفية دفع ايجار منازلهم عند نهاية الشهر فما يقرب من نصف المستأجرين الأمريكيين يشعرون بالقلق من هذه المشكلة، هذه هي حالة الاقتصاد في أمريكا الآن وكل هذا بسبب فشل القيادة في هذه الادارة”.واتهمت هاريس البيت الأبيض بإساءة التعامل مع جائحة فايروس كورونا والاقتصاد قائلة “”لقد شهد الشعب الأمريكي أعظم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلادنا” مشيرة الى ادارة ترامب بالقول ” توقفوا عن استخدام السياسة للتلاعب بحياة الناس”.انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة بايدن تحطم مايك بنس: توقفوا عن استخدام السياسة للتلاعب بحياة الناس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة بايدن تحطم مايك بنس: توقفوا عن استخدام السياسة للتلاعب بحياة الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).