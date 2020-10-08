المؤشر العربي للرأي العام يخلص لنتائج “مثيرة” في العراق.. أسئلة تتعلق بالوضع الاقتصادي والدول “العدوة” والعلاقة بالحكومة

2020/10/08 | 13:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف المركز العربي للدراسات في الدوحة، نتائج المؤشر العربي للرأي العام خلال عام 2019-2020، في 13 دولة عربية منها العراق.

وتضمنت اسئلة الاستبيان تفاصيلًا مهمة اقتصادية وسياسية واجتماعية فيما جاءت نتائج الاستبيان على صعيد الشعب العراقي كما يأتي:

– تقييم الوضع السياسي :

‏‎%‎ 91 تراوحت اجاباتهم بين ” سيء ” و ” سيء جدًا “

– تخويل البرلمان اداء الوظيفة الرقابية :

‏•21 ‎%‎ اعارض

‏•37 ‎%‎ اعارض بشدة

– الوضع الاقتصادي :

‏•1 ‎%‎جيد جدًا

‏•14 ‎%‎جيد

‏•48 ‎%‎سيء

‏•36 ‎%‎سيء جدًا

– القدرة على انتقاد الحكومة : 6.3 / 10

– مستوى الديمقراطية : 4.2 / 10

‏- ‎%‎82 ايدوا الاحتجاجات الاخيرة

‏- ‎%‎15 شاركوا فعليًا في الاحتجاجات الاخيرة

‏-‎‎%‎71 يعتبرون القضية الفلسطينية قضية جميع العرب

‏-90 ‎%‎ يرفضون الاعتراف باسرائيل

‏- ‎%‎7 موافقون ( اكثر من نصفهم اشترطوا قيام دولة فلسطينية مقابل الاعتراف )

– الدول الاكثر تهديدًا للعراق :

‏‎%‎50 يرون أن إيران هي مصدر التهديد الرئيس للامن

‏‎%‎31 امريكا

‏‎%‎6 اسرائيل

‏‎%‎3 دول مجاورة

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