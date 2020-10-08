السيادة العراقية ومدخلات العقد السياسي الجديد .

2020/10/08 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد حسن الساعدي

يتفق أستاذة الدستور على أن مصطلح

الدولة ينبغي توفر فيه ثلاث مرتكزات

مهمة وهي : الشعب .



الأرض .



النظام

السياسي ، ولكن وجود هذه العناصر الثلاث

لوحدها لايكفي لقيام الدولة المستقلة،

لذلك

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