اسرائيل/ فلسطين و - قرآن العراق-ج؟/7* - عبدالامير الركابي

2020/10/08 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي إسرائيل/ فلسطين و "قرآن العراق"ج/7*عبدالاميرالركابي اختتم اليوم تاريخ " منظمة التحرير الفلسطينيه" كعنوان للقضية الفلسطينيه، بالفترات التي تعاقبت عليها بعد المخيم، ثم الدولة " اللادولة"بلا ارض، ودولة كسر المنفى بعد اوسلو(1) وبماهي نمط ونوع من "الوطنيات "التحررية" المتصلة بحالة الازدواج والقطبيه الغربيه اللاحقة على ثورة أكتوبر 1917، وكان احتدام المسالة الفلسطينيه قد توافق أصلا مع نهاية الحرب ......





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