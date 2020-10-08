2020/10/08 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور تــرامــب...



مخترع سيناريوهات...بمقالي السابق المنشور يوم الأحد الماضي بالحوار المتمدن..



تحت عنوان :دونــالــد تـــرامـــب...



والــكورونــا...https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694288توقعت بتساؤلاتي عن مرض هذا الإنسان ذي السيناريوهات والتصريحات التي تهز العالم..



صباحا..



وتتغي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب... مخترع سيناريوهات... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب... مخترع سيناريوهات... - غسان صابور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).