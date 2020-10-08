اعادة ارسالية ادوية بيطرية مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي

2020/10/08 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس، عن قيام كوادرها في مركز كمرك طريبيل الحدودي باعادة اصدار ارسالية ادوية بيطرية مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد.

وذكرت الهيئة في بيان أن “مركزها الكمركي، اعاد الارسالية بناءً على كتاب شعبة المحجر البيطري العاملة في المركز لعدم وجود اجازة استيراد”.

وأوضحت “الإعادة تمت وفقا للتعليمات والضوابط النافذة”.

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