الرئيس السوري يعلق بشأن إمكانية إجراء محادثات مع إسرائيل

2020/10/08 | 13:07 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس السوري بشار الأسد

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، على امكانية عقد مفاوضات سورية إسرائيلية، مبينا ان الشرط الأساسي لذلك هو استرجاع الأراضي السورية كاملة، لأن السلام بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق.

وقال الأسد، في مقابلة صحفية مع وكالة روسية، اليوم، 8 تشرين الأول 2020، إن "موقفنا واضح جدا منذ بداية محادثات السلام في تسعينيات القرن العشرين، أي قبل نحو ثلاثة عقود، عندما قلنا إن السلام بالنسبة لسورية يتعلق بالحقوق، وحقنا هو أرضنا".

وأضاف، "يمكن أن نقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل فقط عندما نستعيد أرضنا المسألة بسيطة جدا، وان السلام بالنسبة لسورية يتعلق بالحقوق".

وشدد الرئيس السوري على ان "عقد محادثات مع اسرائيل يكون ممكنا، عندما تكون إسرائيل مستعدة، لإعادة الأرض السورية المحتلة ولكنها ليست كذلك وهي لم تكن مستعدة أبدا".

وتابع بالقول "لم نر أي مسؤول في النظام الإسرائيلي مستعد للتقدم خطوة واحدة نحو السلام.



وبالتالي، نظريا نعم، لكن عمليا، حتى الآن فإن الجواب هو لا".

وأشار الأسد، إلى أن "سوريا لا تجري في الوقت الحاضر أي مفاوضات مع اسرائيل"، وقال ردا على سؤال بشأن ذلك " لا، ليست هناك أي مفاوضات على الإطلاق، لا شيء على الإطلاق".

ر.إ

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