فيروس كورونا يضرب قائد الصقور

2020/10/08 | 13:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أصيب قائد فريق كرة القدم بنادي القوة الجوية حمادي احمد، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال مصدر مقرب من حمادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فقائد فريق كرة القدم بنادي القوة الجوية حمادي احمد سيغيب عن تدريبات الصقور القادمة بسبب اصابته بفيروس كورونا”.

واوضصح أن “حمادي يخضع الان للحجر الصحي المنزلي ويتلقى العلاج اللازم من اجل الانتصار على الفيروس”، مرجحاً أن “يبتعد اللاعب عن الملاعب لمدة أسبوعين”.

ومن المقرر ان ينطلق دوري الكرة الممتاز في الـ25 من شهر تشرين الاول الجاري.



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