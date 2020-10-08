الكاظمي: زيارة الاربعين تؤكد ان المبادىء السامية التي قامت عليها ثورة الحسين متجذرة

2020/10/08 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان السير في طريق الحسين مشقّة وصبر وتفانٍ، وهو نبذ للعنف والكراهية.

وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر” إن “زيارة الأربعين بجموعها المؤمنة المليونية وإرثها الراسخ وحرص الجميع على اتمامها بامن وسلام، تؤكد ان المبادىء السامية التي قامت عليها ثورة الحسين متجذرة”.

وأوضح ان “راية الايمان محتشدة في الضمائر جيلاً بعد جيل، وان السير في طريق الحسين مشقّة وصبر وتفانٍ، وهو نبذ للعنف والكراهية”.

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