القبض على اخطر عصابة لتجارة المخدرات في بغداد

2020/10/08 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الخميس، القاء القبض على أخطر عصابة لتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان انه “من خلال متابعة ورصد عناصر الجريمة المنظمة، حيث القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على اخطر عصابة لتجارة المخدرات والمتكونة من خمسة متهمين في منطقة الشعب ببغداد”.

وأوضحت انه “تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكريستال والحبوب المخدرة ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي.



وقد تم تسليم المتهمين و المواد المخدرة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي”.

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