مخاوف من وصول إصابات كورونا في العراق إلى 20 ألف حالة يوميا

2020/10/08 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت خلية الأزمة النيابية العودة إلى فرض الحظر الجزئي أو الشامل خلال الفترة المقبلة في حال استمرار تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

و حذرت الخلية في بيان من موجة جديدة من الإصابات خلال الشهر المقبل نظرا لاستمرار تسجيل أعداد كبيرة من الحالات، مبينة أن الجهات الصحية متخوفة من عدم استطاعة النظام الصحي في العراق على استيعاب الزيادة الجديدة والتي قد تصل إلى عشرين ألف إصابة يوميا، وبالتالي ستكون الجهات الرسمية مجبرة على إعادة فرض حظر التجوال.

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