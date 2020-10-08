الرئيس برهم صالح يحيي الجموع المليونية ويدعو لاستلهام القيم النبيلة من الزيارة الاربعينية

2020/10/08 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان مناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، تستدعي استلهام القيم النبيلة منها، وان تكون مساراً في تطبيق الإصلاح والتغيير اللازم لبناء دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة.

وقال الرئيس صالح في بيان تعزية وجهه للشعب العراقي لحلول اربعينية الامام الحسين عليه السلام، إن ثورة الإصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفر منها، مهما كانت الاثمان غالية، مشددا على ضرورة ان يكون العمل والجهد مُنصبّاً على مكافحة الفساد الذي حرم العراقيين من التمتع بنعم بلادهم لسنوات طويلة.

ووجه رئيس الجمهورية التحية للجموع المليونية المتجهة صوب كربلاء لإحياء ذكرى الاربعينية مؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقاية الزائرين الكرام من وباء كورونا، في حين ثمن الرئيس صالح جهود القوات الأمنية وجميع الاجهزة والمفاصل الساندة، وجموع المتطوعين لخدمة الزائرين المقبلين ودورها الكبير في انجاح المناسبة العظيمة والخالدة في قلوب العراقيين.

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