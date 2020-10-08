بعد القبض عليه.. كيف وقع “عنتيل الجيزة” فى قبضة الأمن المصري؟

2020/10/08 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / شغلت قضية “عنتيل الجيزة” ، الرأى العام المصرى ، خلال الأيام الماضية ، حتى تمكنت مباحث الجيزة أمس من ضبط “عنتيل الجيزة” لممارسة الرذيلة مع السيدات، وقيامه بتصويرهن، بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو والتي تجمعه مع سيدات في أوضاع مخلة، وتم التحقيق معه وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكانت […]

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