مصدر يكشف التفاصيل الكاملة لاعتقال مواطنين في دهوك من قبل القوات التركية

2020/10/08 | 13:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/دهوككشف مصدر محلي في محافظة دهوك، الخميس، عن تفاصيل قيام قوة من الجيش التركي بمداهمة منازل المواطنين في محافظة دهوك.وقال المصدر في حديث /المعلومة/ إن “قوة قوامها أكثر من 200 عنصراً من الجيش التركي قدمت من القاعدة العسكرية في ناحية كاني ماسي بقضاء العمادية وأجرت جولة تفتيشية في عدة قرى وقصبات”.وأضاف أن “القوة العسكرية وبعد حلول الليل قامت بالوصول إلى قرية ريسي بناحية باتيفا بقضاء زاخو، وداهمت أكثر من 15 منزلاً وقامت بتفيشها واحتجاز الرجال في ثكنة عسكرية لمدة ساعة ونصف”.وأشار إلى أنه “بعد ورود اتصالات من قيادات عليا في محافظة دهوك والحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الإقليم تم الإفراج عن المعتقلين، وعادت القوة التركية إلى معسكرها”.انتهى 15 ع

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