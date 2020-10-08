اعادة اصدار ارسالية ادوية بيطرية في كمرك طريبيل الحدودي

2020/10/08 | 13:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس، عن قيام كوادرها في مركز كمرك طريبيل الحدودي باعادة اصدار ارسالية ادوية بيطرية مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد .

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