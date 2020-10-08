ادارة الشرطة تكشف موعد وصول محترفيها الكولومبي والنيجيري

2020/10/08 | 13:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت ادارة نادي الشرطة، الخميس، عن موعد وصول محترفيها الكولومبي والنيجيري للانخراط بتدريبات الفريق استعداداً للموسم الكروي الجديد.

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